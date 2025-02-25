Совет Федерации рассмотрит закон о продлении программы маткапитала

На пленарном заседании палаты регионов 26 февраля парламентарии обсудят ряд важных законов, которые затрагивают вопросы повышения качества медицинского образования, вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности, а также продления программы материнского капитала.
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