Какой сегодня праздник: 31 мая – Всемирный день блондинок

Ежегодно в этот день, 31 мая, в мире отмечают необычный праздник – Всемирный день блондинок. Он появился в ответ на распространенные шутки о женщинах и девушках со светлыми волосами.
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