В МИД РФ заявили, что Москва выступает за возобновление диалога по СНВ-3

Москва выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, таким как СНВ-3, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.