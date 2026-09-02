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Белорусский бензин уходит с рынка: продажи на бирже рухнули в 4 раза

Белорусский бензин уходит с рынка: продажи на бирже рухнули в 4 раза По данным «Ъ», в августе объем реализации топлива с НПЗ РБ резко сократился.

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