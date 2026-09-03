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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Пономарев: «80% – это игроки, 20% – тренер, чтобы поддерживать здоровую атмосферу. Поставь Моуринью в ЦСКА – что он сделает? Ничего. Семак в «Локомотиве» – тоже»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о роли главного тренера в игре команды.  «Все зависит от исполнителей примерно на 80 процентов.

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