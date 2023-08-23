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Юстус Холлатц перешел в «Анадолу Эфес» на правах аренды из «Цедевиты-Олимпии»

Разыгрывающий Юстус Холлатц (22 года, 191 см) пополнил состав «Анадолу Эфеса». Холлатц перешел в турецкий клуб на правах аренды из «Цедевиты-Олимпии».

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