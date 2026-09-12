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ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс

ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинская энергосистема подошла к пятой зиме с начала конфликта в лучшем состоянии, чем раньше.

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