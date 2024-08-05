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Закон, порядок, государство

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Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское»

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское»

Замглавы российского военного ведомства высоко оценила комплексный подход госпиталя к оказанию медицинской помощи военнослужащим-участникам специальной военной операции.

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