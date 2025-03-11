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Пять нарушений. Врач Ларина рассказала о последствиях магнитных бурь

Пять нарушений. Врач Ларина рассказала о последствиях магнитных бурь

Как магнитные бури влияют на здоровье человека. Об этом aif.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Вера Ларина: — Любое изменение, которое связано с необходимостью приспособления к меняющимся погодным условиям, в том числе и в период магнитных бурь, в некоторых ситуациях является дополнительной нагрузкой для организма человека.

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