Квартирный вопрос: Родственники Тиммы требуют с Седоковой 60 млн рублей

Певице Анне Седоковой была направлена досудебная претензия: родственники её бывшего мужа Яниса Тиммы, который свёл счёты с жизнью в декабре, требуют передать 60 млн рублей - это средства от продажи квартиры, которую пара продала прошлой осенью минимум за 150 млн рублей.