Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС пока не нужен. Он подчеркивает высокий уровень сотрудничества с ЕС, в то время как Россия настаивает на определении путей республики.
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