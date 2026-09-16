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Царьград

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Пашинян исключил референдум в связи с выбором между ЕС и ЕАЭС

Пашинян исключил референдум в связи с выбором между ЕС и ЕАЭС

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС пока не нужен. Он подчеркивает высокий уровень сотрудничества с ЕС, в то время как Россия настаивает на определении путей республики.

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