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Более двух тысяч нижегородцев пройдут обучение по оказанию медицинской помощи в 2024 году

Более двух тысяч нижегородцев пройдут обучение по оказанию медицинской помощи в 2024 году

В этом году более двух тысяч нижегородцев пройдут обучение в Учебно-методическом центре гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.

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