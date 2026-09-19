В российском регистре доноров костного мозга более 545 тысяч человек

Ежегодно в России около 2 тыс. человек нуждаются в трансплантации костного мозга, при этом вероятность совпадения генотипов — один случай на 10 тыс.
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