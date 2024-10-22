ТАСС: Дудь не смог оспорить в Верховном суде факт включения в перечень иноагентов

Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск блогера Юрия Дудя* к Минюсту, поданного из-за того, что его не уведомили должным образом о присвоении ему статуса иностранного агента.
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