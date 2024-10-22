Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • M_Tatiana_V
    Ничего нового. За все хорошее против всего плохого. И никакой конкретики.Моди рассказал, к...
  • Влад Владимиров
    Да, блин, здесь, ровным счетом, РФ наплевать и на тупых хохлов, и на их планы... Их били и будут бить везде там, так...В ООН ответили на...
  • АлексВайс
    Лондон решил украсть $3 млрд российских активов. Ничего не слышу о конфискации британских активов Кремлем. Наверное, ...Пока вы спали: КН...

ТАСС: Дудь не смог оспорить в Верховном суде факт включения в перечень иноагентов

ТАСС: Дудь не смог оспорить в Верховном суде факт включения в перечень иноагентов

Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск блогера Юрия Дудя* к Минюсту, поданного из-за того, что его не уведомили должным образом о присвоении ему статуса иностранного агента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх