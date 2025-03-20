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В Госдуме предложили создать специальные парковки для электросамокатов

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон обратились в правительство России с предложением организовать специальные парковочные зоны для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), используемых в краткосрочной аренде.

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