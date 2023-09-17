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Старая попрошайка хотела, чтоб я купила ей еды, а я ее просто послала...

Старая попрошайка хотела, чтоб я купила ей еды, а я ее просто послала...

Я нечасто бываю в западном районе города, но у меня появился пациент, которому нужно было ставить капельницы, и несколько дней подряд я посещала этот микрорайон.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Я бы купила, если бы у меня были деньги.
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4 час.
Элеонора Коган
Помогать надо, но не всем. Хорошо, что к автору этой статьи подошла продавщица  и всё ей объяснила. И женщина потом разъяснила всё тому мужчин, которого бабка просила о помощи. Поэтому  и он ничего не дал этой бабке.И она потом выслушала ушат оскорблений от этого божьего одуванчика.
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4 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Помогать надо всем даже Путину но одним больше а другим как пенсионерам.
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3 час.

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