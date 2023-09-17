Старая попрошайка хотела, чтоб я купила ей еды, а я ее просто послала...

Элеонора Коган

Помогать надо, но не всем. Хорошо, что к автору этой статьи подошла продавщица и всё ей объяснила. И женщина потом разъяснила всё тому мужчин, которого бабка просила о помощи. Поэтому и он ничего не дал этой бабке.И она потом выслушала ушат оскорблений от этого божьего одуванчика.