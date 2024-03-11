Минтруда подал иск против одного из управлений примэрии Кишинева

Министерство труда опубликовало в пятницу, 8 марта, пресс-релиз, в котором «осуждает увольнения личных помощников, проведенные в нарушение законных процедур примэрией Кишинева» и утверждает, что «принимает все законные меры для поддержки и решения проблемы несправедливо уволенных личных помощников».