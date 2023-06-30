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Джеймсу Хардену не понравилась реакция Джейлена Грина на его возможное возвращение в «Рокетс»

Звездному защитнику «Филадельфии» Джеймсу Хардену не понравилась реакция игрока «Рокетс» Джейлена Грина на его возможное возвращение в хьюстонскую команду.

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