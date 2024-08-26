Михаил Боярский оценил кричалку фанатов, в которой «Зенит» называют «позором российского футбола»

По мнению артиста, эти слова болельщики произносят от зависьти Народный артист РФ и ярый фанат «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» прокомментировал скандирование болельщиками «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и других клубов РПЛ кричалки, в которой петербургскую команду называют «позором российского футбола».