В Челябинске увеличили число дачных рейсов

В Челябинске миндортранс увеличил количество дачных рейсов на самых загруженных маршрутах. В пресс-службе ведомства сообщили: На маршруте № 67с добавлены рейсы в дневное время, на маршрутах № 37с, № 84с увеличено число рейсов по рабочим дням.