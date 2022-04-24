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В Челябинске увеличили число дачных рейсов

В Челябинске увеличили число дачных рейсов

В Челябинске миндортранс увеличил количество дачных рейсов на самых загруженных маршрутах. В пресс-службе ведомства сообщили: На маршруте № 67с добавлены рейсы в дневное время, на маршрутах № 37с, № 84с увеличено число рейсов по рабочим дням.

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