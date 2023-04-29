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Военный госпиталь в Киеве начал массовый сбор крови, что может быть признаком подготовки к контрнаступлению

Военный госпиталь в Киеве начал массовый сбор крови, что может быть признаком подготовки к контрнаступлению

Центральный военный госпиталь в Киеве начал массовый сбор донорской крови, что может быть одним из признаков подготовки украинской армии к активным боевым действиям, которые, по оценкам разных источников, могут начаться уже в ближайшие недели.

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