СК России расследует удар ВСУ ракетами «Точка-У» по Новой Каховке

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Российские следователи начнут расследование по факту нанесения украинскими силовиками при помощи системы «Точка-У» удара по Новой Каховке в Херсонской области, в результате чего погиб ребенок.
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Российские следователи начнут расследование по факту нанесения украинскими силовиками при помощи системы «Точка-У» удара по Новой Каховке в Херсонской области, в результате чего погиб ребенок.
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