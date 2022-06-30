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СК России расследует удар ВСУ ракетами «Точка-У» по Новой Каховке

СК России расследует удар ВСУ ракетами «Точка-У» по Новой Каховке

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Российские следователи начнут расследование по факту нанесения украинскими силовиками при помощи системы «Точка-У» удара по Новой Каховке в Херсонской области, в результате чего погиб ребенок.

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