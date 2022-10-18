На Запорожском фронте противник перешёл к глухой обороне: сводка о ходе спецоперации на различных направлениях

Российские войска продолжают нанесение ударов по критически важной инфраструктуре киевского режима. В качестве основных средств поражения выступают крылатые ракеты (в том числе запускаемые и акватории Каспийского моря) и дроны-камикадзе, действия которых вкупе с боевой авиацией приводят к разрушению тыловой инфраструктуры ВСУ.