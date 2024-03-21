В РФ значительно вырос спрос на ряд специалистов

В 2023 году спрос на специалистов в сфере маркетплейсов увеличился в 2,3 раза. При этом спрос на маркетологов в этой сфере вырос в 3,5 раза, хотя зарплатные предложения практически не изменились, пишет «Прайм» со ссылкой на аналитиков платформы «Авито Работа» и онлайн-бухгалтерии «Мое дело».