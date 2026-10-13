Чемпионат среди пловцов с инвалидностью прошел в Республике Алтай

В Горно-Алтайске состоялся первый чемпионат Республики Алтай по плаванию среди лиц с инвалидностью. В нем приняли участие 50 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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