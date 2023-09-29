Из российского колледжа исключили второкурсника за шутку над флагом

В Карелии из колледжа культуры и искусств исключили второкурсника за шутку над российским флагом. В образовательном учреждении изданию «Подъем» пояснили, что на торжественной линейке 1 сентября учащийся кривлялся, демонстративно выкидывал мусор, «нельзя к этому относиться равнодушно».