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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» и «Арсенал» интересуются защитником «Байера» Фримпонгом. Он готов сменить клуб, отступные – 40 млн евро

«Бавария» и «Арсенал» интересуются защитником «Байера» Фримпонгом. Он готов сменить клуб, отступные – 40 млн евро

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Фабрицио Романо, Фримпонг открыл для перехода в другой клуб, отступные в его контракте летом составят 40 млн евро.

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