1. Швейцария вышла в плей-офф Евро-2024, сыграв вничью с Германией (1:1) и заняв 2-е место в группе A.
Швейцария вышла в плей-офф Евро, Шотландия вылетела, страшная травма Варги, Мичков едет в «Филадельфию», победа Ферстаппена, Даку дисквалифицирован за оскорбления и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
«Флорида» бросит все силы на кубок. Парни верят друг в друга 🤞🏻 Мы тоже будем в них верить. У Бобровского, Баркова, Тарасенко и Куликова должно всё получиться. Им нужно стать чемпионами 🏆
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5 час.
Лена Мисько
Мы заждались седьмой игры финала. Кто бы мог подумать, что после 3:0 все дойдёт до решающей игры и счёт станет 3:3… «Флорида» сейчас в непростом положении. Парни в прошлом году проиграли в финале, сейчас вели 3:0, остался один шаг, но тут сразу три поражения подряд и уже 3:3. Команда подустала, плюс видна психология. Сейчас хозяевам будет крайне непросто выиграть седьмой матч. В прошлом матче Макдэвид не набрал очков. В седьмой игре он точно свое возьмет. Его трудно остановить даже при персональной игре. Надо, чтобы кто-то постоянно с ним катался, не давал ему набирать скорость, на которой он делает невероятные вещи. Все быстро, в движении, максимально уверенно. Сейчас многое зависит от лидеров. Плюс эмоциональная составляющая: «Эдмонтон» почувствовал уверенность, голы сразу полетели. Почувствовали кровь, вцепились и все идет, как надо. На первый план в седьмой игре выйдут вратари и лидеры. Посмотрим, кто окажется сильнее. Какой прогноз на финал у вас?
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5 час.
Лена Мисько
Определено время начала матча за Суперкубок в Краснодаре. Стартовый свисток в Волгограде прозвучит в 20:30 13 июля. Реализация билетов же начнётся 26 июня. Ждите промокод, включайте уведомления и будьте готовы к штурму сайта Кассир.ру!
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5 час.
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