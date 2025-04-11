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Спецпосланник Трампа в России: будет ли встреча с президентом?

Спецпосланник Трампа в России: будет ли встреча с президентом?

Издание утверждает, что целью визита является встреча с президентом России Владимиром Путиным. По информации Axios, Трамп выразил недовольство отсутствием существенного прогресса в переговорах последних недель.

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