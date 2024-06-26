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New Atlas: создан «гибкий» дрон, способный проходить через узкие пространства

New Atlas: создан «гибкий» дрон, способный проходить через узкие пространства

В университете Норвегии представили дрон Morphy. Благодаря уникальной технологии и гибким пропеллерам, летательный аппарат способен сталкиваться с препятствиями и проходить через узкие пространства без повреждений, передает New Atlas.

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