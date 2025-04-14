«Ни одна другая автомобильная компания в Китае пока не может этого сделать, — глава Xpeng заявил, что её системы ИИ могут поменять физический мир, а не только цифровой

Xpeng заявила, что теперь она является «автомобильной компанией с искусственным интеллектом». Глава компании отметил, что наибольшая ценность ИИ заключается в изменении физического мира, а не только цифрового.
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