Интересная жизнь с Vera Star После чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле" прошло почти две недели.
"До дома доехал в дичайшем ужасе. Было страшно": Взгляд таджика, киргиза и узбека на жизнь в Москве после теракта
Комментарии
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людмила бер
Таджик с паспортом России!!! просит Президента Таджикистана заступится за него!!!.... Даже сразу не подберешь нормальных слов сказать ему, что это первый признак, что б собрать вещи, детей и в Таджикистан к Президенту.... своему Президенту.... И они не понимают, что Россия уже не его Родина.... От таких надо избавляться и быстро....без паспортов России, квартиры пусть продают... без права на возвращение...
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16 час.
ВС
Из-за нескольких вроде бы положительных мигрантов терпеть в России несколько миллионов негодяев .мигрантов. Они там какие-то сексуальные маньяки. Не могу понять, или у них в крови стремление обязательно совершить насилие над малолетними детьми, неважно мальчик или девочка. Неужели они и в Таджикистане так поступают. Думаю, что нет - там есть любимый ишак с которым они сбивают давление. Короче!! Разбираться уже поздно - всех в аул!
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11 час.
вд
валерий двойнишников
Таджик, вали домой со всем выводком.
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11 час.
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