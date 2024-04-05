Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 744 подписчика

"До дома доехал в дичайшем ужасе. Было страшно": Взгляд таджика, киргиза и узбека на жизнь в Москве после теракта

"До дома доехал в дичайшем ужасе. Было страшно": Взгляд таджика, киргиза и узбека на жизнь в Москве после теракта

Интересная жизнь с Vera Star После чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле" прошло почти две недели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила бер
Таджик с паспортом России!!! просит Президента Таджикистана заступится за него!!!.... Даже сразу не подберешь нормальных слов сказать ему, что это первый признак, что б  собрать вещи, детей и в Таджикистан к Президенту.... своему Президенту.... И они не понимают, что Россия уже не его Родина.... От таких надо избавляться и быстро....без паспортов России, квартиры пусть продают... без права на возвращение...
Ответить
16 час.
ВС
Из-за нескольких вроде бы положительных мигрантов терпеть в России несколько миллионов негодяев .мигрантов. Они там какие-то сексуальные маньяки. Не могу понять, или у них в крови стремление обязательно совершить насилие над малолетними детьми, неважно мальчик или девочка. Неужели они и в Таджикистане так поступают. Думаю, что нет - там есть любимый ишак с которым они сбивают  давление. Короче!! Разбираться уже поздно - всех в аул!
Ответить
11 час.
вд
валерий двойнишников
Таджик, вали домой со всем выводком.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх