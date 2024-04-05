"До дома доехал в дичайшем ужасе. Было страшно": Взгляд таджика, киргиза и узбека на жизнь в Москве после теракта

людмила бер

Таджик с паспортом России!!! просит Президента Таджикистана заступится за него!!!.... Даже сразу не подберешь нормальных слов сказать ему, что это первый признак, что б собрать вещи, детей и в Таджикистан к Президенту.... своему Президенту.... И они не понимают, что Россия уже не его Родина.... От таких надо избавляться и быстро....без паспортов России, квартиры пусть продают... без права на возвращение...