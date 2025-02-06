"Археология изучает самих себя". Ученый о древних памятниках, кочевниках и Индиане Джонсе

Накануне Дня науки мы поговорили с Николаем Серегиным — одним из самых молодых профессоров в АлтГУ Археологу Николаю Серегину нет еще и 40 лет, а он уже доктор исторических наук и профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии института истории и международных отношений АлтГУ, а также заведующий лабораторией древней и средневековой археологии Евразии.