В ЕС придумали, как обойтись без США и выдать кредит Киеву за счет России

ЕС готовится предоставить Украине до 40 млрд евро новых кредитов до конца года независимо от участия США, после того как прежний план G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву провалился.
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