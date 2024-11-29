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Полиция применила водометы и слезоточивый газ на акции протеста в Тбилиси

Полиция применила водометы и слезоточивый газ на акции протеста в Тбилиси

В Тбилиси переговоры с ЕС о членстве заморозили до 2028-го, что послужило началом протестов. Полиция Грузии применила водометы и слезоточивый газ для разгона митингующих во время акции протеста в Тбилиси, сообщает Interpress.

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