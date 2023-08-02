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Стефанос Циципас: «Чем старше я становлюсь, тем тяжелее мне работать с папой»

«Чем старше я становлюсь, тем тяжелее мне работать с папой. Но для меня он правильный человек. У нас разные взгляды, но он дает мне разные точки зрения.

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