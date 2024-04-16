В музее МВД Башкортостана состоялся профилактический квест для школьников

МВД по Республике Башкортостан на постоянной основе проводит работу по профилактике мошенничества среди жителей республики разных возрастов.
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