Запад хочет провести тайные переговоры с Россией на тему конца СВО. Но есть нюанс: Путина туда не позовут

Natalija Osminina

Так в этом и весь смак- Путину надо продать шкуру неубитого медведя - Байдену. Как в анекдоте: А можно я с тобой шкурой медведя расплачУсь? - Можно. -А где она? - Да тут недалеко, в лесу голодная бегает". Вот эту голодную шкуру - Украину, нужно продать за выход американской НАТы из НАТО. А "Украина вне НАТО" - этот вопрос прекрасно решат европейские страны НАТО, которые проголосуют против. И Венгрия и Сербия и многие другие. И обмен этот надо совершить ДО того, как России придется с риском и потерями ловить, убивать и свежевать медведя, чтобы добыть его шкуру.