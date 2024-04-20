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Запад хочет провести тайные переговоры с Россией на тему конца СВО. Но есть нюанс: Путина туда не позовут

Запад хочет провести тайные переговоры с Россией на тему конца СВО. Но есть нюанс: Путина туда не позовут

Намеченные на 6 июня празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии заранее получили скандальную окраску.

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Комментарии
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Eduard
А зачем Путину туда ехать?Я писал,что ордер от МУС никто не отменял и эти мерзавцы его могут арестовать.Это западня!
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16 час.
Eduard
Не ездите туда вообще,дело не в Приглошении,а ордере МУС,если что отправьте вместо Путина другого!
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16 час.
Natalija Osminina
Так в этом и весь смак- Путину надо продать шкуру неубитого медведя - Байдену. Как в анекдоте: А можно я с тобой шкурой медведя расплачУсь? - Можно. -А где она? - Да тут недалеко, в лесу голодная бегает&quot;. Вот эту голодную шкуру - Украину, нужно продать за выход американской НАТы из НАТО. А &quot;Украина вне НАТО&quot; - этот вопрос прекрасно  решат европейские страны НАТО, которые проголосуют против. И Венгрия и Сербия и многие другие. И  обмен этот надо совершить ДО того, как России придется  с риском и потерями ловить, убивать и свежевать медведя, чтобы добыть его шкуру.
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13 час.

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