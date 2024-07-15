Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 487 подписчиков

Отдыхающих и персонал на катерах эвакуировали с баз отдыха под Новороссийском из-за пожара

Отдыхающих и персонал на катерах эвакуировали с баз отдыха под Новороссийском из-за пожара

По данным оперштаба, в общей сложности отдых в спешке пришлось прервать 500 туристам.Спасатели на катерах эвакуировали отдыхающих с баз отдыха рядом с хутором Дюрсо, рядом с которым горит лес.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх