Юрий Ильинов

Штурм Угледара, продвижение под Купянском. Ситуация в зоне СВО к 29 сентября По контроль ВС РФ перешёл опорный пункт ВСУ восточнее Кругляковки Российская армия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на 29 сентября ситуация на различных участках фронта сложилась следующим образом: Угледарское направление Российские подразделения смогли войти в Угледар с юго-восточной стороны. На данный момент ожесточенные бои идут в многоэтажной застройке. Красноармейское направление Продолжаются бои в восточной части Николаевки. Российская армия развивает успех в направлении Селидово. Известно, что ВС РФ удалось перерезать ж/д ветку севернее Цукури и сейчас российские бойцы штурмуют восточные окраины этого села. Торецкое направление Российская армия зачистила укрепрайон противника в районе канала Северский Донец-Донбасс к северу от Дружбы. В самом Торецке бойцы ВС РФ продвинулись примерно на 1 км. Также российская армия поразила шахтный ствол шахты Центральная, который служил ВСУ укрытием. Сватовское направление Российские подразделения продолжают расширять зону контроля у Невского. Немного южнее ВС РФ удалось взять под свой контроль Балку Журавка. Купянское направление Под контроль российской армии перешёл опорный пункт ВСУ восточнее Кругляковки. Также под огневым контролем ВС РФ теперь находятся пути снабжения противника в данном районе.