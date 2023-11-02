AgoraVox: Ситуация в Газе позволит Западу тихо уйти с Украины

Действия западных политиков привели к тому, что единственным для них вариантом прекратить конфликт на Украине без репутационных потерь остается передача России всего, что она захочет, под прикрытием ситуации в секторе Газа.
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