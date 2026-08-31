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Новости Брянска

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В Климово увековечили память водителя, спасшего пассажиров ценой собственной жизни

В Климово увековечили память водителя, спасшего пассажиров ценой собственной жизни

Водитель Борис Шурмель, спасший пассажиров от атаки беспилотника, проработал в «Климовском АТП» более 20 лет и был неоднократно отмечен за добросовестный труд.

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