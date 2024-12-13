В данные минуты по Украине наносится массированный комбинированный ракетный удар. Работают экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и кораблей Черноморского флота.
ВКС РФ и Черноморский флот осуществили пуски десятков крылатых ракет по Украине
Комментарии
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Сергей Карабухин
!!! Зеленский с апреля месяца ездит по миру по многим странам и не был на Украине. Отдыхает, балдеет, купается в море, попивает шампанское, смеётся, улыбается, нюхает кокаин .... Когда каждый день гибнут его граждане и в его власти прекратить войну – в течении одного часа! Очень точно Лукашенко его охарактеризовал – ГНИДА!
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15 час.
Сергей Карабухин
..От бога не уйдёт ему осталось жить дни, часы...
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15 час.
СК
Сергей Карабухин
…Очень скоро просроченный и его род – получит энергетический удар…Женщины Украины подымаются с колен узнав, что их мужей, братьев, сыновей, отцов давно уже нету в живых и им постоянно врали…Они Зелёного порвут на куски голыми руками…
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15 час.
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