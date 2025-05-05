В Госдуме предложили маркировать недопустимые для водителей лекарства

В Госдуме предложили прописывать в инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, предупреждения для водителей о недопустимости управления автомобилями после приема таких препаратов.
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