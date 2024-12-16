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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» предпочитают глубину состава приобретению третьей звезды. От клуба ждут как минимум одну сделку (Джейк Фишер)

По информации инсайдера Джейка Фишера, «озерники» предпочитают добавить глубины составу варианту с приобретением третьей звезды.

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