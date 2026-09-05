Более трех часов Уиткофф и Кушнер обедали в московском ресторане

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провели более трех часов за деловым обедом в московском ресторане «Все для победы».
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