Sennheiser оштрафована на 6 млн евро за манипуляции с ценами на наушники

Немецкий аудиобренд Sennheiser оказался в центре антимонопольного скандала — Федеральное картельное ведомство Германии (Bundeskartellamt) наложило на компанию штраф в размере 6 миллионов евро за многолетнюю практику фиксации цен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии