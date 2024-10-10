Алаудинов поддержал «Русскую общину» после жалобы омбудсмена Чечни

С волками жить по волчьи выть... но выть мало уже, надо кусать и больно

Георгий Корнев

Пойди налом оплачиваешь их работу? Они налоги платят? Если нет уже нарушают закон, а ты им потворствуешь. У народа вызывает отторжение не мигранты, а тот беспредел который многие из них совершают, а затем уже отношение к этим беспредельщикам проектируется на остальных.