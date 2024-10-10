Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Алаудинов поддержал «Русскую общину» после жалобы омбудсмена Чечни

Алаудинов поддержал «Русскую общину» после жалобы омбудсмена Чечни

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что встретился с лидерами и представителями движения «Русская община» после обращения уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.

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Комментарии
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Стэйси
С волками жить по волчьи выть... но выть мало уже, надо кусать и больно
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7 час.
ШКИПЕР
Значит вы тоже из сволочных ?
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6 час.
Георгий Корнев
Пойди налом оплачиваешь их работу? Они налоги платят? Если нет уже нарушают закон, а ты им потворствуешь. У народа вызывает отторжение не мигранты, а тот беспредел который многие из них совершают, а затем уже отношение к этим беспредельщикам проектируется на остальных.
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1 час.

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