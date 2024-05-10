В Мариуполе полицейские Петербурга поздравили участника Великой Отечественной войны с Днем Победы

Ветерану-долгожителю в скором времени исполнится 105 лет Сотрудники сводного отряда петербургской полиции посетили 9 Мая в Мариуполе ветерана Великой Отечественной войны Волошина Степана Васильевича, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.