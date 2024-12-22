❗️Волонтёры в Керчи убирают мазут в специальных защитных костюмах «Мы вылавливаем мазут лопатами, с моря и с берега.
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❗️Волонтёры в Керчи убирают мазут в специальных защитных костюмах «Мы вылавливаем мазут лопатами, с моря и с берега.